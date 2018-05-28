Новости Челябинска и
Челябинской области
15:40
Автор:
Ольга Мельчакова
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Анонсы событий и мероприятий на 29 мая

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 мая.

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинске XVII международного фестиваля джаза «Какой удивительный мир» (Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, малый зал, 3 этаж).

В 10 часов состоится открытие научно-практической конференции «Архив – в социуме, социум – в архиве», посвященной 100-летию государственной архивной службы России (законодательное собрание Челябинской области, 3 этаж, Кирова, 114).

В 11 часов созывается сороковое заседание Челябинской городской Думы первого созыва (площадь Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал).

В 12 часов 10 минут состоится пресс-подход к председателю государственного комитета по делам архивов Сергею Иванову (законодательное собрание Челябинской области, 3 этаж, Кирова, 114).

В 13 часов "Территория бизнеса" отметит год со дня открытия (в 12:45 - пресс-подход).

В 18 часов организаторы турнира М1 Challenge 93 приглашают всех поклонников единоборств, гостей и жителей Челябинска в ТРК «Родник» на автограф сессию Александра Шлеменко (ТРК «Родник», в центре зала на 1 этаже у фонтана).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения.

Автор:
Ольга Мельчакова
-
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