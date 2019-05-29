Анонсы событий и мероприятий на 29 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду,29 мая.

В 9 часов началось проведение единого государственного экзамена по математике в школе №153 (г. Челябинск, Энтузиастов, 15Б).

В 9 часов в рамках южноуральского молодежного марафона «Донорство со студенческой скамьи» в Челябинском автотранспортном техникуме впервые пройдет акция «День донорского совершеннолетия» (Челябинск, ул. Энгельса, 79).

В 11 часов состоится турнир по интеллектуальным играм для инвалидов по зрению и обучающий семинар по их проведению (Челябинск, ул. Энгельса, 39 (реабилитационный центр ВОС).

В 12 часов стартует Общероссийский день библиотек в Челябинской области. Награждение победителей областных ежегодных конкурсов - «Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь года», «Модельная сельская библиотека», «Модельная городская библиотека» (Челябинск, пр. Ленина, 26А, Видгоф).

В 14 часов состоится открытие выставки «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность» (Челябинск, ул. Труда, 100, Государственный исторический музей Южного Урала, Западная башня, малый выставочный зал).

В 15 часов состоится презентация книги Фёдора Ивановича Юрина «Челябинские чекисты в Афганистане». В презентации примут участие герои очерков, члены их семей, ветераны УФСБ, участники боевых действий, жители Челябинска. Заслуженный артист России Павел Калачев исполнит песню «Ветераны, чекисты России!» (ул. Коммуны, 69, в Коралловом зале Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, вход со стороны ул. Свободы).