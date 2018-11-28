Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 ноября.

В 7 часов 30 минут временно исполняющий полномочия Главы города Челябинска Владимир Елистратов проверит ход зимней уборки дорог (от администрации г. Челябинска, площадь Революции, 2, по свободному маршруту).

В 9 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (ул. Цвиллинга, 27).

В 9 часов состоится открытие фотовыставки «Публичка в объективе южноуральских фотографов» (проспект Ленина, 60).

В 9 часов 30 минут состоится открытие выставки «Страницы истории главной библиотеки Челябинской области». В основе экспозиции – первые книги, поступившие в фонд библиотеки; издания, поступившие в фонд после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, первая библиографическая продукция второй половины XX века (проспект Ленина, 60).

В 10 часов состоится демонтаж информационных конструкций, не соответствующих дизайн-коду (улица Цвиллинга, 43).

В 10 часов состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Центральная библиотека как ресурс интеллектуального развития региона». Мероприятие посвящено 120-летию ЧОУНБ (проспект Ленина, 60).

В 10 часов состоится финал молодёжного научно-инновационного конкурса «УМНИК» по направлению «Цифровые технологии» (главный корпус ЮУрГУ, ауд. 1007, 10 этаж, зал заседаний).

В 10 часов 30 минут губернатор Челябинской области Борис Дубровский с добровольцами региона обсудит итоги Года волонтера (пр. Ленина, 80, ресурсный центр волонтеров ЮУрГУ).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания области (Кирова, 114).

В 13 часов в рамках общенационального проекта «Великие имена России» пройдет исторический квест «Загадки города Че». Задания квеста содержат 8 вопросов-загадок об исторических достопримечательностях города Челябинска. В ходе прохождения этапов квеста его участники будут разгадать загадки и находить указанные объекты.

Место проведения: пешеходная часть улицы Кирова (сцена у Главпочтамта)

Контактное лицо: Екатерина Баймухаметова, телефон 8-919-301-96-27.

В 13 часов состоится пресс-конференция «Правовая декада на Южном Урале под эгидой Уполномоченного по правам человека» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится совещание рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве Челябинской области под председательством заместителя губернатора Сергея Шаля (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 14 часов состоится круглый стол о привлечении национально-культурных центров к подготовке саммитов ШОС и БРИКС. В рамках встречи представители 25 центров, а также областной минкульт, управление общественных связей правительства региона, управление по работе с НКО администрации Челябинска и общественники обсудят инициативы и предложения, которые позволят участникам международных мероприятий познакомиться с бытом и культурой народностей нашего региона (ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал).

В 14 часов состоится приемка памятника Ленину после ремонта (площадь Революции).

В 15 часов состоится мастер-класс от участников всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России»: челябинские сантехники сделают с детьми СантехЁлочку из полипропиленовых труб и украсят ее новогодними игрушками (детский дом № 8, улица Василевского, 27).

В 16 часов состоится торжественное празднование 120-летия Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ул. Труда, 153 (конгресс-холл «Малахит», конференц-зал «Изумрудный»).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 ноября - Международный день солидарности с палестинским народом.

29 ноября - День памяти апостола и евангелиста Матфея.

29 ноября в народном календаре Матвеев день.

29 ноября 1783 года в русскую азбуку введена буква Ё.

29 ноября 1924 года - День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).