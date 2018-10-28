Анонсы событий и мероприятий на 29 октября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 октября.
В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации города с участием главы города Челябинска Евгения Тефтелева (площадь Революции, 2, 5 этаж).
С 11 до 14 часов состоится пленарное заседание в рамках международной научно-практической конференции «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» (ул. Лесопарковая, 6, зал «Fusion», бизнес-отель «ПаркСити».
В 13 часов состоится открытие фотовыставки «Комсомол – моя судьба», приуроченной к 100-летию ВЛКСМ (пл.Революции,6, театр драмы имени Наума Орлова).
В 14 часов состоится торжественный прием, посвященный 100-летию ВЛКСМ (пл.Революции,6, театр драмы имени Наума Орлова).
С 15 до 17 часов продолжится пленарное заседание в рамках международной научно-практической конференции «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» (ул. Худякова, д. 20).
В 17 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная открытию I музыкального фестиваля Юрия Башмета на Южном Урале (ул. Труда, 92А, концертный зал имени С.С. Прокофьева, пресс-зал, второй этаж).
СПРАВКА.
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.
29 октября - Всемирный день псориаза.
29 октября - День работников вневедомственной охраны Росгвардии.
29 октября в народном календаре Лонгин Сотник. В этот день православные чествуют мученика Лонгина.
29 октября 1918 года - День рождения комсомола.
29 октября 1922 года в Москве открылся Театр Революции (сегодня — Театр имени Вл. Маяковского).