Анонсы событий и мероприятий на 3-6 ноября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы на 3-6 ноября.

4 ноября, воскресенье

В 9 часов 30 минут состоится торжественное богослужение и общегородской Крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери (Свято-Симеоновский кафедральный собор).

В 12 часов на Кировке возле памятника добровольцам-танкистам стартует праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

В 13 часов начнется праздничный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. В нем примут участие губернатора, спикера ЗСО (пешеходная часть ул. Кирова, сцена у Главпочтампта).

6 ноября, вторник

В 10 часов 45 минут состоится сбор учащихся кадетских классов образовательных организаций г. Челябинска «На страже Отечества» (Школа № 36, улица 40 лет Победы 24А).

В 11 часов состоится День открытых дверей АО «Уральский комбинат питания»: экскурсия, встреча с поставщиками, дегустация продукции (Логистико-распределительный центр, улица Героев Танкограда, 40П).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 ноября - Всемирный день мужчин.

3 ноября у православных Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота. В этот день совершается поминовение всех усопших.

3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре взорван Успенский собор.

3 ноября 1957 года в СССР запустили второй искусственный спутник с собакой Лайкой на борту.

3 ноября 1958 года советские ученые наблюдали вулканическое извержение на Луне.

4 ноября - Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

4 ноября - День народного единства.

4 ноября в народном календаре Казанская.

4 ноября 1993 года в Москве на Красной площади открыт восстановленный Казанский собор.

5 ноября - День военного разведчика.

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

5 ноября в народном календаре День Якова. В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти - Иакова Младшего, прозванного «братом Господним».

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий.

5 ноября 1967 года сдали в эксплуатацию телецентр в Останкино.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

6 ноября в народном календаре Скорбящая Божья Мать, Светец. Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих Радость».

6 ноября 1930 года вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»).

6 ноября 1991 года Указом Президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.