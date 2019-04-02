Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 3 апреля.

В 10 часов состоится выезд депутатского корпуса во главе с председателем комиссии по социальной политике гордумы Александром Галкиным (МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», пр. Победы, 176)

В 10 часов состоится демонтаж рекламных вывесок (пр. Ленина, 26г, за Бовидом).

В 11 часов ООО «Инновации детям» представит новую разработку - интерактивный комплекс, который реагирует на движения, голос, умеет распознавать фигуры, развивая в детях пространственное мышление. Он предназначен для детских садов и в будущем может заменить букварь (Челябинск, ул. Кирова, 132).

С 14 до 17 часов в Челябинском УФАС России пройдет ставший уже традиционным Единый день консультаций граждан, представителей органов власти и бизнеса. На вопросы посетителей вместе с представителями Челябинского УФАС России будет отвечать председатель Общественного совета Ярослав Щербаков (пр. Ленина, 59, каб. 325).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 апреля - Всемирный день вечеринки.

3 апреля по народному календарю Кирилл Катаник.