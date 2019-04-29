Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 апреля.
В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная празднованию на территории Челябинской области 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, 3 этаж).
В 12 часов состоится пресс-конференция: «Как пройдет Первомай в Челябинске?» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).
В 12 часов 30 минут состоится открытая репетиция для СМИ премьерной оперы «Богема». Декорации, костюмы и реквизит к спектаклю безвозмездно переданы Большим театром России (площадь Ярославского, 1, Челябинский театр оперы и балета).
В 14 часов состоится торжественное собрание, посвященное 370-летию пожарной охраны России (Челябинск, пл. Революции, 6, театр драмы им. Н. Орлова).
ДЛЯ СПРАВКИ
30 апреля - День пожарной охраны России.
30 апреля - Международный день джаза.
30 апреля - Международный день свечника.
30 апреля в народном календаре – Зосима Пчельник.