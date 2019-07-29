Анонсы событий и мероприятий на 30 июля
Общество
Сегодня, 17:45
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 июля.

В 12 часов пресс-конференция «В Челябинске состоится фестиваль «Белый квадрат». Это выставка произведений, которая решает проблему вовлеченности подростков и людей пенсионного возраста (50+) в сферу современного искусства. С 1 по 4 августа в Доме архитектора состоится фестиваль современного искусства «Белый Квадрат» –

(ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 17 часов состоится открытие конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» (ул. Чапаева, 118, парк-отель «Березка»).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 июля - Международный день дружбы.

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Автор: 
Любовь Юрина
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