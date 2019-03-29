Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 марта-1 апреля.

30 марта, суббота

В 14 часов стартует юбилейный международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» (Братьев Кашириных 129, Театральный корпус ЧелГУ).

В 14 часов 15 минут состоится брифинг «Нужно ли развивать личный бренд в 2К19?». Спикеры: Ирина Топорова, Арсен Карапетян, Алексей Левин, Карен Даллакян, Екатерина Назарова (Братьев Кашириных 129, Театральный корпус ЧелГУ).

В 16 часов состоится журналистский квест в рамках конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» (Братьев Кашириных 129, Театральный корпус ЧелГУ).

В 17 часов состоится седьмой конкурс песни студенческих отрядов Челябинской области «Весеннее обострение» (учебный корпус №3 Челябинского государственного института культуры, ул. Орджоникидзе, 36 А).

С 20.30 до 21.30 состоится ежегодная международная акция «Час Земли». В назначенное время люди в разных странах мира на один час отключат свет и другие электроприборы.

31 марта, воскресенье

В 11 часов состоится открытие X Открытого регионального фестиваля-конкурса мужских хоров и ансамблей имени В.П.Поляничко. Каждый участник исполнит программу из 2-3 произведений. Одно из них или вся программа должны быть посвящены родному краю. Они могут быть разножанровые, исполняться с сопровождением или a capella. В завершении конкурса жюри определит победителей, все коллективы получают памятные призы от движения «За возрождение Урала», дипломы лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса (Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова, ул. Орджоникидзе, 36 А).

В 17 часов начнется торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019» (конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда, 153).

1 апреля, понедельник

С 11 до 18 часов будет проходить конкурс игровых и документальных короткометражных фильмов в рамках фестиваля «ЧелоВечное кино». Вход свободный (концертный зал им. М.Д. Смирнова, ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36 А).

В 19 часов состоится торжественное открытие фестиваля, фильм открытия – альманах «Иваны, помнящие родство». Вход свободный (концертный зал им. М.Д. Смирнова, ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36 А).

В 11 часов 45 минут - посещение делегацией из Италии гимназии №10 Челябинска. Гимназия принимает участие в программе Генерального Консульства по распространению итальянского языка (Челябинск, ул. Елькина,10.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 марта - Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.

30 марта – в 1970 году на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

30 марта по народному календарю Алексей Теплый.

30 марта – в 1613 году Иван Сусанин совершил свой подвиг.

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа).

31 марта в народном календаре Кирилл-Дери полоз.

31 марта – в 1901 году рождение первого автомобиля марки «Мерседес». Машина была создана на базе модели 1899 года конструктором Даймлером для генерального консула Австро-Венгерской империи в Ницце Эмиля Йеллинека, который назвал новую модель именем своей дочери.

31 марта – в 1889 году официальное открытие Эйфелевой башни.

1 апреля - Международный день птиц.

1 апреля - День Смеха.

1 апреля по народному календарю Дарья Грязная.