Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 мая.

В 10 часов начнется двухдневный Областной нейроонкологический семинар, в рамках которого ведущие специалисты в сфере детской нейроонкологии прочитают двенадцать лекций для врачей Челябинска. Содержание семинара рассчитано на онкологов, нейрохирургов, неврологов, эндокринологов, лучевых терапевтов, морфологов, патологов, педиатров и студентов медицинских вузов. Организует семинар Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Эксперты затронут темы диагностики опухолей мозга у детей, лечения и реабилитации: от первых симптомов заболевания до жизни семьи после завершения лечения (Челябинск, ул. Труда, 179).

В 10 часов 20 минут состоится подписание соглашения о сотрудничестве в области обеспечения спутниковым телерадиовещанием граждан, проживающих в населенных пунктах Челябинской области, находящихся вне зоны приема цифрового сигнала. Аналоговое вещание федеральных телерадиоканалов в Челябинской области отключат 14 октября 2019 года (Челябинск, конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, 1 этаж, зал «Золотой»).

В 11 часов врио губернатора Алексей Текслер выступит перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства Челябинской области за 2018 год (Челябинск, Кирова, 114, 3-й этаж, большой зал).

В 11 часов 30 минут состоится открытая репетиция для СМИ балета «Анна Каренина», премьера которого состоится 1 и 2 июня в рамках XI Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» (Челябинский театр оперы и балета имени М.И. Глинки).

В 12 часов продолжится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, Кирова, 114, 5-й этаж, зал заседаний).

В 13 часов состоится церемония закрытия областного конкурса «Профессиональный дебют» среди молодых специалистов из числа мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций (Челябинск, ДУМ «Смена», ул. Горького, 38).

В 16 часов состоится торжественный парад, посвященный открытию третьего трудового семестра Челябинского областного студенческого отряда им. П.И. Сумина. На главной сцене парка им. Ю. А. Гагарина соберутся активные участники движения, кандидаты в бойцы и ветераны. По традиции командиры вузовских штабов сдадут рапорт о готовности и получат путевки в летний трудовой семестр (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, главная сцена).

В 17 часов состоится запуск самого большого в УрФО воздушного шара (ул. Уральская, 10А, школа-интернат № 9, спортивная площадка).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 мая в народном календаре – Евдокия Свистунья.

30 мая 1858 года был основан город Хабаровск.