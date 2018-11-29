Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 ноября.

С 10 до 12 часов руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова в рамках ежегодно приема граждан по Skype ответит на вопросы представителей органов власти, бизнеса и граждан. Прием по традиционно проходит в рамках серии мероприятий «27 шагов на пути к честной конкуренции», приуроченных ко дню образования Челябинского УФАС России. Звонки принимаются по логину UFAS74.

В 11 часов состоится торжественная церемония награждения победителей медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» (Ленина, 35, центр международной торговли).

В 15 часов факультет экологии Челябинского государственного университета отпразднует 22-летие. Почётными гостями торжества станут министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников, начальник Главного Управления лесами Челябинской области Сергей Лавров (ул. Василевского, 75, пятый корпус ЧелГУ).

В 16 часов председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках онлайн-приема граждан ответит на вопрос жителя Озерска (Челябинск, Свободы, 153).

В 16 часов состоится онлайн-встреча в рамках проекта «Дни семьи». Тема дискуссии – «Как выбрать себе профессию по душе и поступить в вуз?». Свои рекомендации старшеклассникам и их родителям дадут начальник отдела маркетинга и развития Международного института дизайна и сервиса Ольга Иванова, психолог и директор центра «Система координат» Людмила Петрушкина, а также начальник управления начального, основного и среднего общего образования Елена Тюрина. Ссылка для подключения - https://1obl.tv/live/press-konferentsii/dni-semi-kak-vybrat-sebe-professiyu-po-dushe-i-postupit-v-vu/.

Справка.

30 ноября - Всемирный день домашних животных.

30 ноября - Международный день защиты информации.

30 ноября - День памяти преподобного Никона Радонежского.

30 ноября в народном календаре Григорий Зимоуказатель.

30 ноября 1993 года двуглавый орел вновь утвержден гербом России.