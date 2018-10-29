Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 октября.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит презентацию итогов первого «исследовательского» этапа концепции благоустройства города Челябинска.

В 11 часов состоится заседание Челябинской городской Думы. Депутаты обсудят вопросы о поправках в бюджет города, внесение законодательной инициативы о «гостевых маршрутах», земельные льготы для детей-инвалидов (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал).

В 12 часов 45 минут сбор СМИ для освещения истории пациентки, получившей сложную офтальмологическую травму в ДТП: крупный осколок стекла вошел в черепную коробку пострадавшей через глаз (ул. Воровского,70, корпус 5 (Диагностический центр), главный холл, ЧОКБ).

В 13 часов южноуральские общественники обсудят новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Международные практики и технологии в работе челябинских НКО» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвящённая окончанию пожароопасного сезона на территории лесного фонда Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина, 55/А, 12 этаж, оф. 1202).

В 14 часов состоится городское благотворительное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий (Дворец культуры железнодорожников, улица Цвиллинга, 54).

С 30 октября по 1 ноября в Челябинске пройдет X специализированная выставка-форум «Энергетика. Энергоэффективность-2018». В отеле RadissonBlu участникам и гостям экспозиции представят новейшее оборудование, приборы и технологии для организации городской среды. А затем эксперты обсудят, как их внедрить.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 октября - День основания Российского военно-морского флота.

30 октября - День инженера-механика в России.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России.

30 октября в народном календаре Осия Колесник. По церковному календарю наступает день пророка Осии, который жил в Израильском царстве во времена, предшествующие гибели Израиля.

30 октября 1653 года в России вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников.

30 октября 1888 года получен первый патент на шариковую ручку.

30 октября 1696 года – основание регулярного военного флота в России. В этот день по представлению Петра I Боярская Дума приняла постановление «Морским судам быть ...».