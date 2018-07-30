Анонсы событий и мероприятий на 31 июля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 июля.
В 10 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (резиденция губернатора, 4 этаж, Цвиллинга, 27).
В 11 часов состоится выездная проверка двора, ремонтируемого в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (Василевского, 2).
В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Кирова, 114),
В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция ХК «Трактор», посвященная билетной программе клуба (250 лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).
В 15 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин наградит серебряными медалями Первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги клуб «Челябинск» (Цвиллинга, 27, Правительство Челябинской области, 6 этаж).
В 15 часов состоится чествование игроков футбольного клуба «Челябинск», завоевавших серебряные медали Первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги (Резиденция Губернатора Челябинской области, Цвиллинга, 27, 6 этаж).
В 16 часов состоится Клуб сторонников партии «Единая Россия» на тему «Пути решения экологических проблем Челябинской области» (Свободы, 153, конференц-зал).
ДЛЯ СПРАВКИ
31 июля - Всемирный день рейнджера.