Новости Челябинска и
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Автор:
Ольга Мельчакова
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Анонсы событий и мероприятий на 31 июля

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 июля.

В 10 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (резиденция губернатора, 4 этаж, Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится выездная проверка двора, ремонтируемого в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (Василевского, 2).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Кирова, 114),

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция ХК «Трактор», посвященная билетной программе клуба (250 лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).

В 15 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин наградит серебряными медалями Первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги клуб «Челябинск» (Цвиллинга, 27, Правительство Челябинской области, 6 этаж).

В 15 часов состоится чествование игроков футбольного клуба «Челябинск», завоевавших серебряные медали Первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги (Резиденция Губернатора Челябинской области, Цвиллинга, 27, 6 этаж).

В 16 часов состоится Клуб сторонников партии «Единая Россия» на тему «Пути решения экологических проблем Челябинской области» (Свободы, 153, конференц-зал).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 июля - Всемирный день рейнджера.

Автор:
Ольга Мельчакова
-
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