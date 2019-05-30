Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 мая.

С 9 до 12 часов будет проходить донорская акция «Пусть смеются дети», приуроченная к Дню защиты детей. Все желающие смогут поделиться частичкой своей крови с пациентами медицинских учреждений Челябинской области. При себе необходимо иметь паспорт (Челябинск, пл. Ярославского, 1, около театра оперы и балета).

В 10 часов начнется вторая научно-практическая конференция «Архив в социуме – социум в архиве», посвященная 85-летию образования Челябинской области (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 10 обход выставки «Решения в области ИТ-технологий», демонстрация ИТ-решений для умного развития региона в рамках форума «Информационное общество-2019» (ул. Труда, д. 153, 1 этаж, холл конгресс-отеля «Малахит»).

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам благоустройства территории Калининского района, презентация проектов. Принимает участие Глава района Сергей Колесник (сквер «Столыпина»).

В 11 часов состоится гала-концерт фестиваля «Лестница успеха». Участников приветствует Глава города Владимир Елистратов (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, театральный корпус).

В 10 часов 30 минут состоится открытие Форума «Информационное общество-2019» (ул. Труда, д. 153, 1 этаж, холл конгресс-отеля «Малахит»).

В 10 часов 40 минут состоится пленарное заседание «Информационная безопасность и импортозамещение» (ул. Труда, д. 153, 1 этаж, холл конгресс-отеля «Малахит»).

В 12 часов 15 минут состоится пресс-подход (первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, руководитель Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу Олег Чувардин) в рамках форума «Информационное общество-2019» (ул. Труда, д. 153, 1 этаж, холл конгресс-отеля «Малахит»).

В 13 часов состоится круглый стол на тему «Экономические, социальные и юридические аспекты незаконного оборота табачной продукции. Причины роста теневого рынка и меры противодействия. Защита прав добросовестных предпринимателей» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, оф.606, Южно-Уральская торгово-промышленная палата).

В 13 часов начнется работа шести секций в рамках второй научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», посвященной 85-летию образования Челябинской области (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 16 часов состоится открытие дошкольной группы на базе филиала МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» (Коркинский муниципальный район). Ремонт помещения для группы осуществлен за счет средств бюджета Коркинского района и РМК. Также приобретено оборудование, проведено благоустройство игрового участка (Коркинский муниципальный район, Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, ул. Пришкольная, дом № 4а).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 мая - Всемирный день без табака.

31 мая - Всемирный день блондинок.

31 мая - День российской адвокатуры.

31 мая – Международный день соседей.

31 мая 2019 года - День сварщика в России (отмечается в последнюю пятницу мая).

31 мая по народному календарю Федот Овсяник, Семь дев.