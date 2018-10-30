Анонсы событий и мероприятий на 31 октября
В 11 часов состоится открытие первого городского выставочного зала. Участие принимает глава города Челябинска Евгений Тефтелев (улица Сони Кривой, 30).
В 12 часов 30 минут будут подведены итоги областного конкурса в агропромышленном комплексе в ходе торжественного приёма губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (площадь Революции, 6, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова).
В 14 часов команда сантехников «Титан» - участник всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» - смонтирует систему отопления для челябинского приюта «Хочу домой» (приют «Хочу домой» СНТ «Электродчик», напротив проходной электродного завода).
В 14 часов состоится второй городской гала-концерт фестиваля творчества пожилых людей «Когда поет душа» (Дворец детского творчества имени Колющенко, улица Доватора, 15).
В 16 часов состоится обсуждение лонг-листа конкурса «Великие имена России», в рамках которого аэропорту Челябинска будет присвоено имя прославленного земляка (ул. Цвиллинга, 27, большой зал правительства Челябинской области).
ДЛЯ СПРАВКИ
31 октября - День сурдопереводчика в России.
31 октября - День работников СИЗО и тюрем в России.
31 октября - Международный день Черного моря.
31 октября - Всемирный день городов.
31 октября - Международный день экономии.
31 октября в народном календаре Луков день. В этот отмечается память святого Луки — апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла.
31 октября 1811 года основан Императорский Царскосельский лицей – привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи. Он был открыт в пригородной царской резиденции в Санкт-Петербурге (действовал по 1843 год, а затем переведен в Санкт-Петербург в здание Александринского сиротского дома и получило название Александровского лицея).