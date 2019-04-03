Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4 апреля.

В 9 часов 30 минут состоится сбор СМИ для освещения истории пациентки, которая случайно пришла на акцию по скринингу «Живи без страха», и у нее обнаружили онкозаболевание. Пациентка расскажет журналистам о том, что пережила молодая женщина, как позитивный настрой и врачи помогали ей бороться с недугом, а также о пользе своевременного обследования и профилактики (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42Б, фойе онкополиклиники).

В 10 часов состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». В очный этап прошли более 120 обучающихся со всего региона (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина).

В 10 часов начнется снос автопарковки, установленной в неположенном месте (отъезд от администрации города).

В 11 часов врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер проведет первую пресс-конференцию для средств массовой информации (Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится совещание с председателями представительных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области (Кирова, 114, 5-й этаж, зал заседаний Законодательного Собрания).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция «Безопасность персональных данных в сети Интернет» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 18 часов 30 минут состоится пресс-показ премьерного спектакля «Не уходи» по пьесе Семена Злотникова в Камерном театре (ул. Цвиллинга,15).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 апреля - День веб-мастера.

4 апреля - День Интернета (День святого Исидора - покровителя Интернета).

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

4 апреля - Всемирный день крысы.

4 апреля по народному календарю Василий Капельник, Василий Теплый, Василий Солнечник.