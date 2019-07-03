Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4 июля.

В 9 часов специалисты ЧОКЦОиЯМ расскажут об уникальном случае удаления гигантской опухоли в желудке и сохранении при этом всего органа (Челябинск, ул. Блюхера, 42, главный корпус).

В 11 часов состоится торжественное открытие Стелы с отсчетом обратного времени до Единого дня голосования 8 сентября 2019 года (Кировка, у. ТЦ «Молодежная мода»).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная выходу информационной брошюры «В помощь многодетной семье» (пл. Революции, 4, 4 этаж).

В 11 часов состоится открытие научной части VIII всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории современной жизни России» (ул. Бр. Кашириных, 129, ЧелГУ актовый зал театрального корпуса).

В 11 часов медико-косметологический центр Art-Medica проводит «День открытых дверей» для представителей средств массовой информации (Челябинск, пр. Ленина 12а).

С 12 до 15 часов фотосессия с главным трофеем КХЛ – Кубком Гагарина - в ледовой арене «Трактор». Вход свободный.

Справка.

4 июля в православном календаре - празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека.

4 июля в народном календаре – Ульянов день.

4 июля 1957 года состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18»

4 июля 2007 года Сочи выбран столицей зимней Олимпиады–2014.