Анонсы событий и мероприятий на 4 июня
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4 июня.
В 10 часов состоится заседании избирательной комиссии Челябинской области. Будут утверждены календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Челябинской области 8 сентября 2019 года, программа информационно - разъяснительной деятельности избирательной комиссии и режим работы облизбиркома по приему граждан в период подготовки и проведения выборов (Челябинск, Кирова, 114).
В 12 часов состоится пресс-конференция «Развитие института банкротства физлиц в Челябинской области: практика и проблемы» (Челябинск, ул. Васенко, 63, 4 этаж).
В 13 часов состоится торжественное открытие V регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (Челябинск, ул. Горького, 38, ДУМ «Смена»).
ДЛЯ СПРАВКИ
4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии.
4 июня - День крановщика (День машиниста крана).
4 июня по народному календарю Василиск.
4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале.
Любовь Юрина