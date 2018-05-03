Анонсы событий и мероприятий на 4 мая
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4 мая.
В 10 часов состоится торжественный прием главы города Челябинска женщин-участниц Великой Отечественной войны, блокадниц, малолетних узников фашистских лагерей, посвященный 73-годовщине Дня Победы (территория Челябинского Авиационного училища штурманов).
В 10 часов 30 минут состоится встреча молодых лидеров с министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым в рамках регионального образовательного форума «Академия лидерства» (база отдыха «Звездный», оз. Акакуль).
В 13 часов 30 минут состоится панельная дискуссия «Молодежная политика и социальное проектирование» (база отдыха «Звездный», оз. Акакуль).
В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 73-й годовщины Дня Победы с участием заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова, начальника Управления культуры Дмитрия Владимировича Назарова (пресс-центр телеканала «ОТВ», площадь Революции, 4).