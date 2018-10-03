Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4 октября.

В 10 часов состоится очередное заседание рабочей группы Законодательного собрания Челябинской области по контролю за исполнением «дорожной карты» по осуществлению мер, направленных на решение проблем в сфере долевого строительства (Челябинск, улица Кирова, 114, конференц-зал, третий этаж).

В 10 часов пройдет пресс-конференция, посвященная открытию первого турнира школьных спортивных клубов России (Челябинск, медиа-холдинг ОТВ, площадь Революции, 4, четвертый этаж).

В 10 часов состоится сбор СМИ для освещения мастер-класса по проведению биопсии в слепых зонах УЗИ для онкологов разных специализаций (Челябинск, улица Блюхера, 42, главный корпус онкоцентра).

В 10 часов 30 минут состоится осмотр нового здания Челябинского театра современного танца главой города Евгением Тефтелевым (ДК ЗМК, улица Новороссийская, 63).

В 11 часов состоится расширенное заседание актива движения «За возрождение Урала» (Челябинск, резиденция губернатора, улица Цвиллинга, 27, четвертый этаж, зал областных совещаний).

В 11 часов 15 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин поставит прививку от гриппа (Челябинск, ГКБ №1, улица Воровского, 16, третий этаж, 303 кабинет).

В 13 часов пройдет торжественный прием руководителей образовательных организаций, посвященный празднованию Дня учителя, и открытие конкурсов профессионального мастерства (Челябинск, дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский проспект, 59, театральный корпус).

В 14 часов состоится подведение итогов форумной кампании и всероссийского конкурса молодежных проектов (Челябинск, институт культуры, Орджоникидзе, 36-А, конференц-зал первого корпуса).

В 14 часов состоится пресс-конференция на тему «Главное литературное событие 2018 года на Южном Урале» (Челябинск, областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 15 часов Челябинское УФАС России проведет заседание рабочей группы по обсуждению вопроса вывоза твердых коммунальных отходов на территории муниципалитета (Челябинск, проспект Ленина, 59, кабинет 324).

В 18 часов состоится благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» (Челябинск, клуб OZZ, улица Энтузиастов, 11).

В 18 часов 30 минут состоится встреча победителей международного чемпионата рабочих профессий «Евроскиллс-2018» Константина Ларина («золото») и Анастасии Распоповой («золото») в аэропорту «Челябинск».

ДЛЯ СПРАВКИ

4 октября – День гражданской обороны МЧС России

4 октября – День космических войск России

4 октября – Всемирный день животных