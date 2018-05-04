Анонсы событий и мероприятий на 5-7 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5-7 мая.
5 мая
В 9 часов состоится высадка аллеи Героя в микрорайоне Петроград (трансфер аккредитованных СМИ от исполкома ОНФ в Челябинской области, Цвиллинга, 20).
В 10 часов состоится высадка аллеи Героев по ул. Курчатова (пересечение улиц Курчатова и Блюхера).
В 11 часов состоится II спортивно-патриотический Георгиевский фестиваль (учебно-спортивный комплекс «Легкоатлетический манеж» УралГУФК, Энгельса, 22).
В 11 часов состоится торжественное открытие поста № 1 у Вечного огня на аллее Славы в рамках всероссийской акции «Вахта Памяти».
В 12 часов состоится II спортивно-патриотический Георгиевский фестиваль (Легкоатлетический манеж УралГУФКа, улица Энгельса, 22).
В 15 часов состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» (площадь Ярославского, 1, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки).
6 мая
В 15 часов состоится выезд представителей СМИ на гала-концерт фестиваля классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» (Цвиллинга, 27).
В 15 часов 30 минут состоится закрытие регионального образовательного форума «Академия лидерства» (база отдыха «Звездный», озеро Акакуль).
7 мая
В 9 часов состоится аппаратное совещание Администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 10 часов состоится торжественная высадка операторами связи, представителями мининформа, управления Роскомнадзора по области деревьев на территории будущей Аллеи связистов (горсад имени Пушкина, вход со стороны ДК Железнодорожников).
В 11 часов состоится мониторинг "Вечных огней" (в окрестностях Челябинска).
В 18 часов состоится генеральная репетиция торжественного построения челябинского гарнизона в честь Дня Победы (площадь Революции).
ДЛЯ СПРАВКИ
5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов.
5 мая - Международный день акушерки.
5 мая - День водолаза в России.
6 мая - День святого Георгия Победоносца.
7 мая - День радио.
7 мая - День создания Вооруженных Сил России.