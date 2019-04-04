Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 21:59
Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 5 апреля

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5 апреля.

В 11 часов состоится итоговая коллегия министерства социальных отношений Челябинской области за 2018 год (Челябинск, Кирова, 114, 3 этаж).

В 12 часов состоится церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» с участием Главы города Владимира Елистратова (Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (Свердловский пр-т, 59)

ДЛЯ СПРАВКИ

5 апреля - Международный день супа.

5 апреля по народному календарю Никонов день.

Автор:
Любовь Юрина
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