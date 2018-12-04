Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5 декабря.

В 9 часов состоятся игры по профориентации: дети 4-6 лет примерят на себя профессии археолога, эколога, пожарного, медсестры, продавца, повара, парикмахера. Группы превратятся в почту, ателье, станцию скорой помощи, ветеринарную клинику, больницу и аптеку (дошкольное отделение ОЦ № 2, Краснопольский проспект, 1Ж).

В 12 часов начнется обязательная процедура взвешивания участников турнира по профессиональным единоборствам «Адреналин» (ул. Карла Маркса, 131, ресторан «Маркштадт», 3 этаж).

В 12 часов 30 минут начнется демонтаж незаконных некапитальных объектов с гостевых маршрутов (выезд от Администрации города, площадь Революции, 2).

В 14 часов состоится брифинг на тему получения компенсаций на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения – антенн и приставок (ул. Воровского, 30, министерство социальных отношений).

В 14 часов 30 минут губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В 16 часов состоится закрытый показ картины «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных». На премьеру будут приглашены 120 самых активных добровольцев города. Событие приурочено к Международному дню волонтера (ул. Кирова, 112, кинотеатр «Знамя»).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 декабря - Международный день добровольцев.

5 декабря - День воинской славы России - День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

5 декабря - Всемирный день почв.

5 декабря в народном календаре Прокопьев день.

5 декабря 1924 года в старинном русском селе Палех cозданы Палехские художественные мастерские.

5 декабря 1714 года Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины.