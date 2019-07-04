Анонсы событий и мероприятий на 5 июля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5 июля.
В 10 часов 30 минут состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (ул. Труда, 191, зоопарк).
Глава Челябинской области Алексей Текслер примет участие в празднике «День фермера» в Октябрьском районе и в VIII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», которая пройдет в городе Троицк.
ДЛЯ СПРАВКИ
5 июля по народному календарю – Евсеев день.
5 июля 1439 года подписана Флорентийская уния – Акт об объединении Православной и Католической церквей.
5 июля 1946 года - День рождения бикини.