Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5 июня.

В 9 часов состоится демонтаж рекламных и информационных вывесок, не соответствующих дизайн-коду. Принимает участие депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин (отъезд от администрации города).

В 11 часов 30 минут состоится выездное совещание активистов ОНФ по вопросам благоустройства дворовой территории в центральном районе города. Ранее представители ОНФ посетили данный двор по сигналу жителей и обнаружили множество расхождений между результатом благоустройства и первоначальным проектом (сбор в исполкоме ОНФ на Цвиллинга, 20).

С 17 до 19 часов состоится акция к Всемирному дню охраны окружающей среды: в обмен на макулатуру можно получить саженцы сосны (Челябинск, пр. Ленина, 60, площадь перед Публичной библиотекой).

Стартует Уральский культурный форум под эгидой Полномочного представителя президента в УрФО. Челябинскую культуру на форуме представят 11 коллективов.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога).

5 июня - День образования полиции России.

5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.

5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

5 июня в православном календаре - День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

5 июня в народном календаре - Левон Огуречник, Левон Конопляник.

5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).