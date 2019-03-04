Анонсы событий и мероприятий на 5 марта
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5 марта.
В 11 часов состоится научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, проспект Ленина, 60, читальный зал № 1, третий этаж).
В 14 часов Общественная палата Челябинской области проведет круглый стол на тему эффективности противоклещевой обработки, а также обработки против клопов, мышей и крыс (Челябинск, улица Цвиллинга, 27, 3 этаж).
В 15 часов состоится встреча главы Челябинска Владимира Елистратова с активом городского женского движения, посвященная 8 Марта (площадь Революции, 2, 4 этаж, 401 кабинет).
В 18 часов состоится церемония награждения III региональной общественной благотворительной Премии «Щит и роза-2019» (Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, площадь Революции, 6).