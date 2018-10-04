Анонсы событий и мероприятий на 5 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5 октября.
В 10 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (Челябинск, концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-А.
В 12 часов пройдет мастер-класс на тему «Современные эндоскопические технологии в нейрохирургии» профессора Владислава Черебилло из Санкт-Петербурга (Челябинск, ЧОКБ, улица Воровского, 70, третий корпус).
В 13 часов состоится творческая встреча с художником Еленой Щетинкиной и презентация графической выставки автора «Русь Гиперборейская» (Челябинск, Публичная библиотека, малый выставочный зал, проспект Ленина, 60).
В 13 часов пройдет торжественное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области по случаю 25-летия (Челябинск, гранд-отель «ВИДГОФ», проспект Ленина, 26-А, конференц-залы «Консул» и «Магнат»).
В 14 часов состоится круглый стол «Паллиативная медицинская помощь в Челябинской области. Доступность для населения и социальные аспекты. Перспективы применения современных технических средств» (Челябинск, улица Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал).
В 15 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Танкограда (Челябинск, ЧТЗ «Уралтрак», проспект Ленина, 10).
В 17 часов состоится вручение I туристской премии «На Южный Урал» (Челябинск, концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-А).
ДЛЯ СПРАВКИ
5 октября - День учителя
5 октября – День работников уголовного розыска