Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 16:50
Автор:
Любовь Юрина
C
Комментировать

Анонсы событий и мероприятий на 6-8 апреля

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6-8 апреля.

6 апреля, суббота.

В 13 часов в Челябинском зоопарке состоится праздник «День веселых шапок!», на которую приглашают взрослых и детей в самых необычных, смешных шапочках. Всех участников ждет игровая программа от героев мультфильма «Щенячий патруль»: загадки про шапки, викторина про головные уборы, аукцион песен про шапки, конкурс рисунков на асфальте, мастер класс по изготовлению шуточных шапок, активным участникам призы от зоопарка (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 18 часов состоится творческий вечер актера, режиссера, поэта, сценариста, автора текстов ситкома «Моя прекрасная няня» Сергея Плотова (Челябинск, ул. Цвиллинга,34, выставочный зал Союза художников).

7 апреля, воскресенье

В 11 часов начнется XXV Открытый региональный конкурс исполнителей народной песни «Надежда», посвященный 85-летию Челябинской области (ул. Орджоникидзе, 36А, Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова).

В 14 часов в челябинском зоопарке состоится РR акция «День здоровья». У вольера состоится лекция «о рационе животных зоопарка» с показательным кормлением африканских животных: зебр, страусов, гепарда (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 14 часов в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» «Молодежка ОНФ» проведет акцию по сбору макулатуры. Планируется объезд всех точек сбора макулатуры, комментарий участника команды «Молодежки ОНФ». Сбор в исполкоме ОНФ на ул. Цвиллинга, 20.

В 18 часов состоится творческая встреча с актером московского «Гоголь-центра» Александром Кузнецовым (Челябинск, ул. Цвиллинга,34, выставочный зал Союза художников).

8 апреля, понедельник.

В 18 часов состоится гала-концерт и награждение участников II областного фестиваля капустников «Чугунок».

В 19 часов после подведения итогов фестиваля состоится концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева (Челябинск, ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира.

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса.

6 апреля – День работников следственных органов МВД России.

6 апреля в православном календаре - Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

6 апреля в народном календаре – Артемон- дери полоз. 

6 апреля – в 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

6 апреля – в 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

6 апреля – в 1722 году Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.

7 апреля - Всемирный день здоровья.

7 апреля - День рождения Рунета.

7 апреля - День геолога в России (отмечается в первое воскресенье апреля).

7 апреля – День памяти погибших подводников.

7 апреля в народном календаре – Бабий праздник.

7 апреля – в 1795 году во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр. В дальнейшем на метрическую систему мер перешли практически все страны мира.

8 апреля – День российской анимации.

8 апреля - Международный день цыган.

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов.

8 апреля – в 1966 году Л.И. Брежнев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

8 апреля в православном календаре Гавриил Благовест.

 

Автор:
Любовь Юрина
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Анонсы