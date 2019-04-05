Анонсы событий и мероприятий на 6-8 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6-8 апреля.
6 апреля, суббота.
В 13 часов в Челябинском зоопарке состоится праздник «День веселых шапок!», на которую приглашают взрослых и детей в самых необычных, смешных шапочках. Всех участников ждет игровая программа от героев мультфильма «Щенячий патруль»: загадки про шапки, викторина про головные уборы, аукцион песен про шапки, конкурс рисунков на асфальте, мастер класс по изготовлению шуточных шапок, активным участникам призы от зоопарка (Челябинск, ул. Труда, 191).
В 18 часов состоится творческий вечер актера, режиссера, поэта, сценариста, автора текстов ситкома «Моя прекрасная няня» Сергея Плотова (Челябинск, ул. Цвиллинга,34, выставочный зал Союза художников).
7 апреля, воскресенье
В 11 часов начнется XXV Открытый региональный конкурс исполнителей народной песни «Надежда», посвященный 85-летию Челябинской области (ул. Орджоникидзе, 36А, Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова).
В 14 часов в челябинском зоопарке состоится РR акция «День здоровья». У вольера состоится лекция «о рационе животных зоопарка» с показательным кормлением африканских животных: зебр, страусов, гепарда (Челябинск, ул. Труда, 191).
В 14 часов в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» «Молодежка ОНФ» проведет акцию по сбору макулатуры. Планируется объезд всех точек сбора макулатуры, комментарий участника команды «Молодежки ОНФ». Сбор в исполкоме ОНФ на ул. Цвиллинга, 20.
В 18 часов состоится творческая встреча с актером московского «Гоголь-центра» Александром Кузнецовым (Челябинск, ул. Цвиллинга,34, выставочный зал Союза художников).
8 апреля, понедельник.
В 18 часов состоится гала-концерт и награждение участников II областного фестиваля капустников «Чугунок».
В 19 часов после подведения итогов фестиваля состоится концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева (Челябинск, ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).
ДЛЯ СПРАВКИ
6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира.
6 апреля – Всемирный день настольного тенниса.
6 апреля – День работников следственных органов МВД России.
6 апреля в православном календаре - Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.
6 апреля в народном календаре – Артемон- дери полоз.
6 апреля – в 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.
6 апреля – в 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).
6 апреля – в 1722 году Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
7 апреля - Всемирный день здоровья.
7 апреля - День рождения Рунета.
7 апреля - День геолога в России (отмечается в первое воскресенье апреля).
7 апреля – День памяти погибших подводников.
7 апреля в народном календаре – Бабий праздник.
7 апреля – в 1795 году во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр. В дальнейшем на метрическую систему мер перешли практически все страны мира.
8 апреля – День российской анимации.
8 апреля - Международный день цыган.
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов.
8 апреля – в 1966 году Л.И. Брежнев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.
8 апреля в православном календаре Гавриил Благовест.