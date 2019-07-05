Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6-8 июля.

6 июля, суббота

Глава Челябинской области Алексей Текслер примет участие в областном празднике Сабантуй в городе Троицке.

В 11 часов состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (Челябинск, парк имени Тищенко).

С 11 до 15 часов все желающие смогут пройти тест на ВИЧ (парк имени Тищенко).

7 июля, воскресенье

В 12 часов в Копейске начнется юбилейный V фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город», посвященный Дню семьи, любви и верности. Герои русского фольклора соберутся в гостях у хранителя Южного Урала – Царя Семигора. Фестиваль пройдет в сказочной деревне «Горка». Запланированы выступления творческих коллективов, ярмарка hand-made-мастеров, фотозоны, ремесленные, творческие и кулинарные мастер-классы. Самые юные гости смогут проявить сноровку в «Забеге малышей» (Копейск, ул. Проспект Победы, 49-А, поворот на пески).

С 12 до 15 часов все желающие смогут бесплатно, быстро, анонимно пройти тест на ВИЧ (пересечение ул. Кировы с ул. Коммуны, у скульптуры Мальчик с верблюдами).

С 13 до 17 часов на пешеходной части улицы Кирова выступят творческие коллективы. Кроме того, будут организованы игровые площадки, фотозоны, творческие мастер- классы.

С 13 до 20 часов в городском саду им. А. С. Пушкина состоится спортивный праздник с веселыми семейными стартами и зрелищным пленэром («Ромашковый букет»). Также будут организованы мастер-классы по изготовлению леденцов, твистинг из воздушных шаров (создание фигур и скульптур), красочные фотозоны.

В 15 часов состоятся проводы группы призывников из Челябинска на Тихоокеанский флот. С напутственными словами выступят ветераны ВМФ Челябинска, ветераны морской пехоты и представители органов власти (Сад Победы, у памятника «Защитникам морских рубежей»).

В 16 часов состоится концерт в рамках фестиваля «Музыкальное лето» (сквер «Семейный», Ленинский район).

С 17 до 19 часов в сквере на улице Молодогвардейцев состоится праздничный концерт в честь Дня любви, семьи и верности. Для детей подготовят игровые площадки, конкурсно-игровую программу с призами и подарками. Всех желающих разрисуют аквагримом. Помимо этого, маленьких зрителей порадует своим выступлением театр мыльных пузырей. В завершении праздника гостей мероприятия ждет спектакль для всей семьи от театра «ЯрИК».

8 июля, понедельник

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием ВРИП главы города Наталье Котовой (пл. Революции, 5 этаж).

В 12 часов ботанический сад Челябинского государственного университета вновь соберёт участников лектория «Зелёный понедельник». Участники снимут отпечатки пальцев, поработают с большими объемами данных и научатся любить. По окончании лекций всех ждёт экскурсия по ботаническому саду (Братьев Кашириных, 129, первый корпус ЧелГУ).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 июля - Всемирный день поцелуя.

6 июля - Международный день кооперативов (отмечается каждую первую субботу июля).

6 июля - Международный день Днепра (ежегодно в первую субботу июля).

6 июля в 1885 году Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака.

6 июля в православном календаре - Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

6 июля по народному календарю – Аграфена Купальница.

7 июля – День работников морского и речного флота.

7 июля – День воинской славы России - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).

7 июля – день Ивана Купала.

7 июля в православном календаре - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июля – День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России.

8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности.

8 июля в православном календаре - День памяти святых Петра и Февронии Муромских.

8 июля 1944 года президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден трех степеней «Материнская слава» и «Медаль материнства» двух степеней.