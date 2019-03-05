Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 17:04
Автор:
Евгения Александрова
Фото:
Валерий Иванов
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Анонсы событий и мероприятий на 6 марта

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 6 марта.

В 11 часов в следственном отделе по Металлургическому району Челябинска руководитель СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев проведет личный прием граждан (улица Липецкая, 24).

В 12 часов состоится праздничное мероприятие «Международный женский день 8 Марта» для женщин-пациенток отделения паллиативной помощи ГКБ № 5 (Челябинск, улица Российская, 20).

В 14 часов состоится торжественный прием главы Челябинска для работников образования, посвященный 23 февраля и 8 Марта (площадь Ярославского, 1, театр оперы и балета).

В 17 часов в Красноармейском районе состоится торжественный финал молодежного проекта «Императрица Станицы. Перезагрузка» (село Миасское, улица Пионера, 30).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 марта - третий день Масленицы.

6 марта - Международный день зубного врача.

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой.

6 марта - Всероссийский день гурмана.

6 марта - народный праздник "Тимофей Весновей".

 

Автор:
Евгения Александрова
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