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Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 7 декабря

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 декабря.

В 11 часов состоится возложение цветков и венков к Вечному огню в честь Дня героев Отечества. В церемонии примут участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и ВИП-главы Челябинска Владимир Елистратов (Бульвар Славы, мемориал Вечный огонь).

В 12 часов в рамках благотворительного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность» состоится пресс-конференция с Народной артисткой России Ириной Алферовой (конференц-зал Челябинского театра оперы и балета, пл. Ярославского, 1).

В 12 часов 30 минут состоится праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества (пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, главный корпус, 2 этаж).

В 13 часов состоится круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией (ул. Цвиллинга, 27, малый зал правительства Челябинской области, 3 этаж)

В 19 часов женская волейбольная команда «Динамо-Метар» проведет свой первый домашний матч чемпионата российской суперлиги (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1).

 

ДЛЯ СПРАВКИ

7 декабря - Международный день гражданской авиации.

7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.

7 декабря в народном календаре Катерина Санница, Катерина Женодавица. В этот день отмечается память христианской мученицы Екатерины Александрийской, жившей в 3-4 веках.

Автор:
Любовь Юрина
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