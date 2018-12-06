Анонсы событий и мероприятий на 7 декабря
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 декабря.
В 11 часов состоится возложение цветков и венков к Вечному огню в честь Дня героев Отечества. В церемонии примут участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и ВИП-главы Челябинска Владимир Елистратов (Бульвар Славы, мемориал Вечный огонь).
В 12 часов в рамках благотворительного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность» состоится пресс-конференция с Народной артисткой России Ириной Алферовой (конференц-зал Челябинского театра оперы и балета, пл. Ярославского, 1).
В 12 часов 30 минут состоится праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества (пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, главный корпус, 2 этаж).
В 13 часов состоится круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией (ул. Цвиллинга, 27, малый зал правительства Челябинской области, 3 этаж)
В 19 часов женская волейбольная команда «Динамо-Метар» проведет свой первый домашний матч чемпионата российской суперлиги (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1).
ДЛЯ СПРАВКИ
7 декабря - Международный день гражданской авиации.
7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.
7 декабря в народном календаре Катерина Санница, Катерина Женодавица. В этот день отмечается память христианской мученицы Екатерины Александрийской, жившей в 3-4 веках.