Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 июня.

В 10 часов состоится первая в Челябинской областной клинической больнице операция по эндопротезированию межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника. Мастер-класс для нейрохирургов и травматологов из больниц Южного Урала проведет врач-нейрохирург, член ассоциации спинальных хирургов AOSPINE Виталий Сычев из главного военного клинического госпиталя имени Бурденко (Челябинск, улица Воровского, 70).

В 11 часов состоится выездное совещание по вопросам благоустройства территории Тракторозаводского района - парка имени Терешковой - с участием главы района Галиной Гавриловой.

В 11 часов состоится пресс-конференция на тему «Коммунисты возвращают Урал в «красный пояс» России». Участники расскажут, почему коммунисты собираются биться за Челябинскую область, возможно ли повернуть пенсионную реформу вспять, почему по всей России происходят «мусорные» катаклизмы, нужно ли отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку (Челябинск, улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 11 часов состоится областной конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой помощи (Златоуст, стадион имени Ишмуратовой, улица Спортивная, 1-К).

В 11 часов 30 минут и в 17 часов состоится премьера спектакля «Мечтай!» про «особых» детей и с их участием, являющегося проектом клуба «Наше место» (Челябинск, ДК ЖД, улица Цвиллинга, 54).

СПРАВКА

Именины в этот день празднуют Федор, Елена, Иннокентий, Иван и Виктория.