Анонсы событий и мероприятий на 7 марта
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 марта.
В 11 часов хоккейный клуб «Трактор» подведет спортивные итоги сезона. Клуб на итоговой пресс-конференции представят генеральный менеджер Евгений Губарев и исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный (Челябинск, ледовая арена «Трактор).
В 12 часов сотрудники транспортной полиции будут поздравлять женщин-пассажиров и работниц железной дороги с 8 Марта и дарить им цветы и памятки о безопасности в пути (Челябинск, здание железнодорожного вокзала).
В 14 часов в преддверии 8 Марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с женским активом Южного Урала (Челябинск, театр драмы имени Наума Орлова, площадь Революции, 6).
В 18 часов 30 минут дирижеры и музыканты челябинской филармонии во время концерта «Где-то на белом свете» поздравят горожанок с Международным женским днем, исполнив самые оригинальные желания четырех слушательниц (Челябинск, концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-А).
СПРАВКА
7 марта – четвертый день Масленицы.
7 марта – народный праздник «Маврикиев день».
7 марта - день рождения телефонного аппарата.
7 марта - день прогуливания уроков.