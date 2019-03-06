Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 марта.

В 11 часов хоккейный клуб «Трактор» подведет спортивные итоги сезона. Клуб на итоговой пресс-конференции представят генеральный менеджер Евгений Губарев и исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный (Челябинск, ледовая арена «Трактор).

В 12 часов сотрудники транспортной полиции будут поздравлять женщин-пассажиров и работниц железной дороги с 8 Марта и дарить им цветы и памятки о безопасности в пути (Челябинск, здание железнодорожного вокзала).

В 14 часов в преддверии 8 Марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с женским активом Южного Урала (Челябинск, театр драмы имени Наума Орлова, площадь Революции, 6).

В 18 часов 30 минут дирижеры и музыканты челябинской филармонии во время концерта «Где-то на белом свете» поздравят горожанок с Международным женским днем, исполнив самые оригинальные желания четырех слушательниц (Челябинск, концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-А).

СПРАВКА

7 марта – четвертый день Масленицы.

7 марта – народный праздник «Маврикиев день».

7 марта - день рождения телефонного аппарата.

7 марта - день прогуливания уроков.