Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 мая.

В 10 часов состоится пресс-конференция «Как спасти Челябинскую область от лесных пожаров?» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция «В Челябинске пройдет фестиваль единоборств «За Победу!» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 12 часов состоится акция по высадке деревьев во дворе дома №8 по улице П. Сумина Центрального района Челябинска.

В 12 часов 45 минут состоится акция по высадке деревьев во дворе дома №26 по улице Ак. Королёва Центрального района Челябинска.

В 13 часов состоится сбор СМИ для освещения уникальной операции: хирурги ОКБ№3 выполнили тромбоэкстракцию в сочетании со стентированием сонной артерии. Это одна из новых технологий, которая внедряется в больнице, увеличивает «терапевтическое окно» при инсульте, позволяет избавить человека от тромба в тех случаях, когда тромболизис (растворение тромба) неэффективно (проспект Победы, 287, ОКБ № 3, холл главного корпуса)

В 13 часов состоится открытый краеведческий урок «Победители. Солдаты-южноуральцы Великой войны». Спикер – Владимир Павленко, историк, краевед, кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии военно-исторических наук (проспект Ленина, 60, Публичная библиотека).

В 14 часов состоится презентация документального фильма «Искать, нельзя забыть». Картина рассказывает о работе Челябинской региональной общественной организации «Поисковый отряд «Ориентир» (проспект Ленина, 60, Публичная библиотека).

В 18 часов состоится генеральная репетиция торжественного возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященного Дню Победы Челябинск, мемориал «Вечный огонь», Аллея Славы.

В 19 часов состоится генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона на площади Революции.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 мая - День радио.

7 мая - День создания вооруженных сил России.