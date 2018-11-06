Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7 ноября.

В 9 часов начнется II Форум государственно-частного партнерства (Лесопарковая, 6, конгресс-отель «Парк Сити»).

В 9 часов сбор СМИ для освещения итогов первого года работы новой поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Что произошло за год, что появилось нового, какие есть успехи и трудности – расскажут и покажут специалисты онкоцентра (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус).

В 11 часов состоится деловая встреча представителей официальной делегации провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики с заместителем губернатора Челябинской области Вадимом Евдокимовым (ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов в рамках гражданского форума «Челябинск многонациональный» состоится встреча главы города Челябинска Евгения с представителями и лидерами национально-культурных центров (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, кабинет 401).

В 11 часов будет дан старт общероссийского форума электорально-активной молодежи «ПОЛЕМИКА» (пр. Ленина, 78В, ЮУрГУ, корпус «СИГМА»).

В 11 часов 45 минут состоится пресс-подход к экспертам и спикерам форума «Полемика» (пр. Ленина, 78В, ЮУрГУ, корпус «СИГМА»).

В 16 часов Челябинское областное отделение КПРФ организует митинг против социально-экономической политики действующей власти (Челябинск, пл. Ярославского, около театра оперы и балета).

Справка.

7 ноября - День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года в России.

7 ноября в народном календаре Дедовские плачи. В этот день вспоминают умерших родственников или друзей. В этот день посещали кладбища, чтобы привести в порядок могилы и зажечь церковную свечу, а также оказывали помощь сиротам и обездоленным.

7 ноября - День рождения вытрезвителя (1902 год).

7 ноября 1918 года были выпущены в обращение первые почтовые марки РСФСР (к первой годовщине Октябрьской революции).