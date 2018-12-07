Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8-10 декабря.

8 декабря, суббота

В 10 часов состоится открытый городской конкурс-выставка по легоконструированию для дошкольников (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский проспект, 59).

В 10 часов 30 минут, 13 часов 30 минут, 17 часов состоятся необыкновенные Елки. Дети (ул. 250-летия Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).

В 14 часов 30 минут состоится общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки», посвященная Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, Принимает участие народный артист России Александр Яковлевич Михайлов (Кинотеатр имени Пушкина, улица Пушкина, 64).

В 17 часов 30 минут состоятся необыкновенные Елки.Молодежная (ул. 250-летия Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).

9 декабря, воскресенье.

В 11 часов 30 минут и в 14 часов 30 минут состоятся Необыкновенные Елки. Дети(ул. 250-летия Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).

10 декабря, понедельник.

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием временно исполняющего полномочия главы города Челябинска Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 9 часов 50 минут состоится пресс-подход губернатора Бориса Дубровского и замминистра экономического развития РФ Вадима Живулина (ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит», зал «Изумрудный»).

В 10 часов начнется VIII Всероссийская конференция «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 12 часов состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста» (Челябинск, ул. Труда, д. 179, Отель Radisson Blu).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 декабря – в 1968 году на экраны вышел фильм Михаила Швейцера «Золотой теленок».

8 декабря – в 1894 году была открыта Приморская железная дорога, связавшая Петербург с Сестрорецком.

9 декабря – в 1953 году Московский Кремль открыт для посетителей.

9 декабря – в 1842 году в Англии была выпущена первая рождественская открытка.

10 декабря – День прав человека. В этот день в 1948 году Ассамблеей ООН была принята "Всеобщая декларации прав человека".

10 декабря – Всемирный день футбола.

10 декабря – в 1901 году были вручены первые Нобелевские премии.

10 декабря – в 1857 году на столичном почтамте появились первые в России почтовые марки.