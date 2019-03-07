Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8, 9, 10, 11 марта.

8 марта:

В 19 часов начинается праздничная программа для представительниц прекрасного пола в весеннем антураже - необычный сеанс массового катания. Милых женщин ждут призы и подарки, а также яркие фото на память (Челябинск, ледовый дворец «Уральская молния»).

9 марта:

В 10 часов состоятся праздничные мероприятия, посвященные Масленице, в исправительных колониях №4 и №5 Челябинска.

В 10 часов начнется авторская гонка по снежным дисциплинам ездового спорта «Созвездие Гончих Псов» (Сосновский район, поселок Полетаево, лыжная база).

В 12 часов начнутся праздничные гуляния, приуроченные к весеннему празднику Масленица (Челябинск, парк имени Гагарина, возле ротонды, и городской сад имени Пушкина).

10 марта:

В 10 часов в челябинском зоопарке состоятся проводы зимы. Для маленьких гостей организуют программу «Детская масленица» со стрельбой из рогатки, метанием блинчиков, сбором цветов и прыжками через канат.

В 12 часов пройдут праздничные гуляния, приуроченные к весеннему празднику Масленица (городской Сад Победы)

11 марта:

В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, пятый этаж).

В Челябинске стартует традиционная профилактическая программа по предупреждению распространения бешенства – домашних животных бесплатно вакцинируют во всех районах южноуральской столицы.

СПРАВКА

8 Марта – Международный женский день; пятый день Масленицы, Поликарпов день.

9 марта – шестой день Масленицы, Всемирный день ди-джея; Обретенье; день рождения куклы Барби.

10 марта - прощеное воскресенье, седьмой день Масленицы; День архивов в России, День работников геодезии и картографии; Тарас Бессонный.

11 марта - чистый понедельник; День работников органов наркоконтроля; День сотрудников частных охранных агентств; День Содружества наций; Порфирий Поздний.