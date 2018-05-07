Анонсы событий и мероприятий на 8 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8 мая.
В 11 часов состоится торжественный митинг с участием ветеранов спорта и воспитанников спортивных школ, приуроченный к празднованию 73-летия со Дня Великой Победы (Труда 187а, памятник воинам-спортсменам возле ЛД «Уральская молния»).
В 11 часов состоится пленарное заседание Уральского строительного форума (250-Летия Челябинска, 38, Ледовая арена «Трактор»).
В 1 часов состоится торжественное открытие ежегодной строительной выставки «CHELBILD-2018» (250-Летия Челябинска, 38, Ледовая арена «Трактор»).
В 13 часов состоится открытие выставки «ЖИВАЯ ПОБЕДА. История войны в лицах» (Орджоникидзе, 32-а, корпус 2).
ДЛЯ СПРАВКИ
8 мая - Праздники Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.