Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8 ноября.

В 11 часов в рамках проекта «Народный контроль» будет проведена проверка безопасности нахождения детей в детских досуговых центрах: студия современного творчества «VivArt» (ул. К. Маркса, 72Б) и Клуб раннего развития ребенка «Гафик» (ул. Труда, 191/4).

В 9 часов 45 минут сбор СМИ для освещения новоселья в отделении челюстно-лицевой хирургии ЧОКБ после капитального ремонта. В программе: торжественное разрезание ленточки, экскурсия по отделению, общение с врачами (ул. Воровского,70, корпус 5, диагностический центр).

В 10 часов заместитель губернатора Челябинской области – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов проведет торжественный прием членов семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей (ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится круглый стол, посвященный новым сервисам Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования – электронный «больничный», электронный личный кабинет работника и работодателя, электронный родовой сертификат, приложение «Социальный навигатор» в Челябинске (ул. Красная, 4, 6 этаж, офис 608).

В 11 часов Челябинское отделение «Молодой Гвардии» проведет массовый пикет около офиса управляющей организации «Ремжилзаказчик», на работу которой поступило большое количество жалоб на неисполнение своих обязанностей по обслуживанию многоквартирных домов (Челябинск, Елькина, 78).

В 11 часов 30 минут состоится открытая тренировка «Трактора». После занятий журналисты смогут задать свои вопросы игрокам и представителю тренерского штаба (ул. 250-летия Челябинска, 38, ледовая арена «Трактор»).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему «От мусорного коллапса – к плановой и стабильной работе регоператора в 2019 году» (ул. Васенко, 63, 4 этаж)

В 13 часов губернатор Борис Дубровский проведет совещание с главами (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора, 4 этаж).

С 14 до 16 часов в Магнитогорском пожарно-спасательном гарнизоне будет работать «Прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения по направлениям, отнесенным к сфере деятельности МЧС России, расположенных на территории Магнитогорска. Вопросы принимаются по телефону 8 (3519) 24-74-33.

В 15 часов первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова вместе с представителями СМИ осмотрит после модернизации лаборатории и строительство теплого перехода между корпусами (ГКБ № 1, улица Воровского, 16).

В 16 часов состоится Круглый стол на тему «Повышение эффективности в развитии единой этнокультурной сферы Челябинской области и города Челябинска» (Челябинск, ул. Салютная, 22, МКУ «Центр народного единства»).

В 17 часов 45 минут состоится пресс-подход с режиссером программы «Звуки бессмертия» Олегом Хаповым, руководителем Челябинского камерного хора Ольгой Селезневой, артистами хора (ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родин»).

В 18 часов 30 минут состоится премьера театрализованной программы Челябинского камерного хора «Звуки бессмертия», посвященная жертвам войны (зал органной и камерной музыки «Родин», ул. Кирова, 78).

В 17 часов состоится пресс–конференция, приуроченная к международному дню КВН – презентация музыкального фестиваля команд КВН «Снежные Буераки – «Возвращение в ЮНОСТЬ» (ул. Цвиллинга, 54, ДК ЖД, малый зал).

Справка.

8 ноября - Международный день КВН.

8 ноября - Всемирный день качества (World Quality Day). Ежегодно проводится во многих странах мира во второй четверг ноября.

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ.

8 ноября в православном календаре - День памяти великомученика Димитрия Солунского, известного также под прозвищем Мироточец и жившего во времена императора Диоклетиана.

8 ноября в народном календаре - Дмитриев день.

8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл «всепроникающие» лучи, которые теперь называют «рентгеновские лучи».

8 ноября 1943 года в СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней.

8 ноября 1961 года вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).