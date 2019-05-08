Анонсы событий и мероприятий на 9-13 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 9-13 мая
9 мая, четверг
В 9 часов начнет работу мобильная библиотека КИБО с программой «Душа Великой Победы». Южноуральцев ждут выставка периодических изданий военных лет, викторина и свободный книгообмен
В 10 часов состоится возложение цветов и венков у мемориала «Вечный огонь» (Челябинск, Аллея Славы).
В 12 часов состоится торжественное построение Челябинского гарнизона в честь Дня Победы (площадь Революции).
В 12 часов состоится акция «Георгиевская ленточка» (Кировка).
В 13 часов состоится патриотический концерт «Автографы Победы». Полевые кухни. Кухни народов мира (Театральная площадь).
В 13 часов состоится праздничный концерт «Неугасимая память поколений» (Кировка).
В 14 часов состоится шествие «Бессмертного полка» по маршруту: ЮУрГУ – Ленина - площадь Революции – улица Цвиллинга – мемориал «Вечный огонь» (начало сбора в 13 часов на площади возле ЮурГУ, пр. Ленина, 76).
В 14 часов состоится праздничная программа «Танго Победы» (ул. Труда, 100, летняя эстрада Исторического музея Южного Урала).
В 19 часов состоится главный праздничный концерт «Победная весна!» (Торговый центр, ул. Каслинская, 64)
В 20 часов состоится концерт в рамках проекта «Огонь Победы» с участием финалистов народного конкурса «Марафон талантов» (площадь Ярославского у оперного театра).
В 20 часов состоится торжественный прием Главы города Челябинска ветеранов (ресторан Брудершафт).
В 22 часа состоится праздничный салют (набережная реки Миасс, памятник Петру Столыпину).
11 мая, суббота
С 11 до 15 часов все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте тестирования. В этот день собравшихся также ждет праздничная программа, конкурсы с призами, площадка для детей, специальный гость праздника – президент федерации «Уралстронг – Силачи Руси» Дмитрий Кононец (возле РК «Мегаполис» со стороны Свердловского проспекта).
В 15 часов 30 минут мотоколонна начнет движение к Ледовой арене «Трактор». Специалисты областного центра СПИДа надеются, что байкеры поддержат предстоящую всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» и проедут к месту назначения с приколотой красной лентой – символом борьбы со СПИДом. Байкеры могут пройти тест на ВИЧ.
13 мая, понедельник
В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 11 часов состоится торжественное открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Канзафарова Кунашакского района. Модульное здание возвели за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Дней венгерской культуры» в Челябинске с 20 по 26 мая (ул. Цвиллинга, 27).
С 12 до 15 часов все желающие смогут бесплатно, быстро, анонимно пройти тест на ВИЧ, а также сделать флюорографию на территории Чурилово. Экспресс-тестирование на ВИЧ проходит без предъявления каких-либо документов, для прохождения флюорографии при себе необходимо иметь паспорт. (Челябинск, ул. Трашутина, 2).
В 15 часов состоится высадка «Аллеи Славы» силами воспитанников детского клуба по дзюдо «Лион» (сквер у пруда Девичьи слезы, Ленинский район) с участием Главы города Владимира Елистратова.
В 14 часов состоится лекция доктора исторических наук Надежды Палецких «Роль Челябинской области в годы Великой Отечественной войны» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100).
ДЛЯ СПРАВКИ
9 мая - День Победы, в 1945 в 6 часов утра диктор Левитан объявил о победе в войне с гитлеровской Германией.
9 мая в народном календаре – Глафира Горошница.
10 мая в народном календаре – Семен Ранопашец.
11 мая - День астрономии.
11 мая - Всемирный день мигрирующих птиц (отмечается во вторую субботу мая и октября).
11 мая - Всемирный день справедливой торговли (отмечается во вторую субботу мая).
11 мая в народном календаре – Березосок.
12 мая - Международный день медицинской сестры.
12 мая - Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования.
12 мая в православном календаре - День памяти святых жен-мироносиц.
12 мая в православном календаре - День памяти девяти мучеников.
12 мая в народном календаре – Девять целителей.
13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира).
13 мая – День Службы специального контроля МО РФ.
13 мая – День Черноморского флота ВМФ России.
13 мая в православном календаре - День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.
13 мая в народном календаре – Яков Теплый.