Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 9-13 мая

9 мая, четверг

В 9 часов начнет работу мобильная библиотека КИБО с программой «Душа Великой Победы». Южноуральцев ждут выставка периодических изданий военных лет, викторина и свободный книгообмен

В 10 часов состоится возложение цветов и венков у мемориала «Вечный огонь» (Челябинск, Аллея Славы).

В 12 часов состоится торжественное построение Челябинского гарнизона в честь Дня Победы (площадь Революции).

В 12 часов состоится акция «Георгиевская ленточка» (Кировка).

В 13 часов состоится патриотический концерт «Автографы Победы». Полевые кухни. Кухни народов мира (Театральная площадь).

В 13 часов состоится праздничный концерт «Неугасимая память поколений» (Кировка).

В 14 часов состоится шествие «Бессмертного полка» по маршруту: ЮУрГУ – Ленина - площадь Революции – улица Цвиллинга – мемориал «Вечный огонь» (начало сбора в 13 часов на площади возле ЮурГУ, пр. Ленина, 76).

В 14 часов состоится праздничная программа «Танго Победы» (ул. Труда, 100, летняя эстрада Исторического музея Южного Урала).

В 19 часов состоится главный праздничный концерт «Победная весна!» (Торговый центр, ул. Каслинская, 64)

В 20 часов состоится концерт в рамках проекта «Огонь Победы» с участием финалистов народного конкурса «Марафон талантов» (площадь Ярославского у оперного театра).

В 20 часов состоится торжественный прием Главы города Челябинска ветеранов (ресторан Брудершафт).

В 22 часа состоится праздничный салют (набережная реки Миасс, памятник Петру Столыпину).

11 мая, суббота

С 11 до 15 часов все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте тестирования. В этот день собравшихся также ждет праздничная программа, конкурсы с призами, площадка для детей, специальный гость праздника – президент федерации «Уралстронг – Силачи Руси» Дмитрий Кононец (возле РК «Мегаполис» со стороны Свердловского проспекта).

В 15 часов 30 минут мотоколонна начнет движение к Ледовой арене «Трактор». Специалисты областного центра СПИДа надеются, что байкеры поддержат предстоящую всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» и проедут к месту назначения с приколотой красной лентой – символом борьбы со СПИДом. Байкеры могут пройти тест на ВИЧ.

13 мая, понедельник

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 11 часов состоится торжественное открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Канзафарова Кунашакского района. Модульное здание возвели за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Дней венгерской культуры» в Челябинске с 20 по 26 мая (ул. Цвиллинга, 27).

С 12 до 15 часов все желающие смогут бесплатно, быстро, анонимно пройти тест на ВИЧ, а также сделать флюорографию на территории Чурилово. Экспресс-тестирование на ВИЧ проходит без предъявления каких-либо документов, для прохождения флюорографии при себе необходимо иметь паспорт. (Челябинск, ул. Трашутина, 2).

В 15 часов состоится высадка «Аллеи Славы» силами воспитанников детского клуба по дзюдо «Лион» (сквер у пруда Девичьи слезы, Ленинский район) с участием Главы города Владимира Елистратова.

В 14 часов состоится лекция доктора исторических наук Надежды Палецких «Роль Челябинской области в годы Великой Отечественной войны» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 мая - День Победы, в 1945 в 6 часов утра диктор Левитан объявил о победе в войне с гитлеровской Германией.

9 мая в народном календаре – Глафира Горошница.

10 мая в народном календаре – Семен Ранопашец.

11 мая - День астрономии.

11 мая - Всемирный день мигрирующих птиц (отмечается во вторую субботу мая и октября).

11 мая - Всемирный день справедливой торговли (отмечается во вторую субботу мая).

11 мая в народном календаре – Березосок.

12 мая - Международный день медицинской сестры.

12 мая - Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования.

12 мая в православном календаре - День памяти святых жен-мироносиц.

12 мая в православном календаре - День памяти девяти мучеников.

12 мая в народном календаре – Девять целителей.

13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира).

13 мая – День Службы специального контроля МО РФ.

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России.

13 мая в православном календаре - День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

13 мая в народном календаре – Яков Теплый.