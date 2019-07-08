Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 9 июля.

В 10 часов уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова посетит сироту, пострадавшую от действий родственников, которые хотели отобрать у нее дом (Копейск, ул. Урицкого, д. 59).

С 8 по 13 июля состоится первенство Челябинской области по парусному спорту (Челябинск, МБУ СШОР по парусному спорту, акватория оз. Смолино).

С 9 по 10 июля состоится первенство Челябинской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения и юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения (Челябинск, МБУ ЛК им. Елены Елесиной. пр. Ленина 84).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 июля в православном календаре - празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.

9 июля 1762 года в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II.