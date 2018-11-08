Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 9 ноября.

В 9 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Театральный корпус).

В 11 часов начнется серия региональных дискуссий «Обновление-2018». Дискуссии пройдут на нескольких площадках и затронут ряд актуальных тем: как стать более современной и эффективной политической организацией, пути повышения эффективности коммуникаций и представительства интересов граждан во власти, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в сегодняшней ситуации (Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное собрание, гербовый зал, 5-й этаж).

В 11 часов 30 минут состоится открытие участкового пункта полиции. Участие принимают: начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, Глава города Челябинска Евгений Тефтелев (улица Университетская Набережная, 56).

В 14 часов состоится XXXI отчетная конференция Челябинского регионального отделения Единая Россия. В работе конференции примут участие более 350 делегатов от местных отделений партии (ул. Кирова 114, ЗСО, 3 этаж, большой зал).

В 14 часов состоится творческий перформанс, посвященный юбилею Тургенева – литературные чтения с элементами театра и хореографическая постановка по мотивам произведений и биографии автора. Специально для читателей и гостей Публички театральный критик, режиссёр-постановщик и журналист Андрей Ваганов проведет открытые литературные чтения с элементами театральной постановки: «Иван Тургенев. «Муму». Опыт прочтения вне хрестоматии».

Театр «Окно» презентует свой премьерный перформанс по мотивам произведений, творчества и биографии писателя под названием «За закрытыми дверями Тургенева» (проспект Ленина, 60, зал №3).

В 15 часов 30 минут состоится торжественное открытие рейса авиакомпании «ИрАэро» Челябинск – Хайнань (аэропорт Челябинск).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

9 ноября - Международный день антиядерных акций.

9 ноября - Всемирный день лизинга.

9 ноября в православном календаре День преподобного Нестора Летописца.

9 ноября в народном календаре Зарок на Параскеву.

9 ноября 1989 года началось разрушение Берлинской стены.