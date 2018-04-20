Аптеки Челябинска недоступны для инвалидов: нет пандусов, кнопка для вызова персонала не работает.

Прокуратурой Металлургического района Челябинска совместно с представителями районной организации «Всероссийского общества инвалидов» проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в части создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, к объектам социальной инфраструктуры.

Проверками трех аптечных пунктов: «Киви» ООО «Киви», расположенного по адресу: улица Сталеваров, дом 39, «Доктор Алвик» ООО «Алвик» и «Вита» ООО Ариадна», расположенных по адресу: улица Богдана Хмельницкого, дом 35, установлено, что их руководителями не в полной мере созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.

«Входные группы не приспособлены для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Они не оборудованы устройством для перемещения инвалидов: перилами, настилом, рельсами, пандусом, механическим подъемным устройством. Или установленное устройство для перемещения инвалидов находилось в неисправном состоянии. Отсутствовала, либо находилась в неисправном состоянии, кнопка вызова персонала для маломобильных групп населения. Кроме того, на прозрачных полотнах дверей отсутствовала яркая контрастная маркировка, предусмотренная для людей с нарушенным зрением», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении руководителей ООО «Киви», ООО «Алвик» и ООО «Ариадна» возбуждены дела об административных правонарушениях.

Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд Металлургического района г. Челябинска.

Кроме того, внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Рассмотрение документов прокурорского реагирования поставлено на контроль.