«АрхиСтраж»: Памятник Курчатову в Челябинске взять под охрану, а чиновников мэрии наказать

Памятник Курчатову в Челябинске необходимо взять под круглосуточную охрану, а чиновников администрации города, допустивших размещение скейт-парка рядом с объектом культурного наследия, заставить возместить из собственного кармана нанесенный ущерб. С таким призывом обратился к председателю государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Баландину координатор краеведческой группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

Напомним, в июле 2018 года у памятника Курчатову торжественно открыли скейт-парк (изначально райдеры города собирались именно в этом месте, потом для них открыли скейт-парк на площади Революции, затем его перенесли к торговому центру, а потом решили вернуть на прежнее место).

И уже тогда Юрий Латышев предупреждал, что близость спортивной площадки к памятнику Курчатову создаёт непосредственную опасность для объекта культурного наследия регионального значения. Он напомнил, что постановление правительства области (от 26.10.2016 г. №545-п) запрещает размещать спортивные снаряды для экстремальных видов спорта ы границах охранной зоны объекта.

Латышев написал жалобу в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области и прокуратуру Центрального района Челябинска.

Надзорное ведомство вынесло представление о демонтаже конструкций скейт-парка. Его должны были завершить до 1 декабря, но к работам приступили только на прошлой неделе.

«За 4 месяца существования незаконного скейт-парка состояние постамента памятника Курчатову ухудшилось, так как скейтбордисты продолжали катания по постаменту несмотря на наличие рядом скейт-парка», - подчеркивает Юрий Латышев. В центре историко-культурного наследия Челябинска располагают данными о нанесенном ущербе и его размерах.

Краевед считает, что нанесенный памятнику ущерб должны лично возместить начальник управления ФКСиТ Челябинска Евгений Иванов, а также вице-мэры Наталья Котова и Игорь Лопаткин.

«Для обеспечения сохранности памятника Курчатову от возможных акций вандализма со стороны скейтбордистов и других неадекватных лиц просим потребовать от администрации города Челябинска организации круглосуточной физической охраны памятника с привлечением органов полиции и охранных структур», - обратился Латышев к главе регионального госкомитета комитета охраны объектов культурного наследия.

Обращение было единогласно поддержано 60-ю участниками собрания «Движения СтопГОК».

Напомним, по поручению губернатора Бориса Дубровского группа архитекторов под руководством Николая Шумакова готовит концепцию благоустройства Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Площадь у памятника Курчатову также попадает под этот проект. И тут мнения челябинцев разделились.

Часть горожан считает, что скейт-парк нужно убрать. «Полностью согласна! Все ступени покололись. И дальше будет продолжаться разрушение, если его не перенести в другое место», - высказывает свою точку зрения Людмила в комментариях на сайте, где представлены будущие проекты благоустройства города. По ее мнению, скейт-парк нужно перенести в другое место. «Если будет построен современный скейт- парк, он полюбится и будет пользоваться популярностью», - отмечает горожанка.

Некоторые молодые челябинцы, которые любят в свободную минутку погонять на скейте, иной взгляд на эту ситуацию.

«Скейт парк там нужно оставить. Десятилетиями это место притяжения скейтеров», - пишет Андрей.

Алина спрашивает: «Если убрать нынешний и оставить чистую площадь, вы правда думаете, что райдеры не притащат что попало и из поддонов не сколотят себе новый?». По ее мнению, нынешнее место выбрано удачно. Там и соревнования проводились. Вот только бы скейтеры берегли бы памятник, может и вопросов бы тогда не возникало.

Кроме того, горожан возмущает магазин, перекрывший половину памятника. «Памятник Курчатову очень плохо виден с дороги из-за подземного магазина. Нужно обязательно предусмотреть дополнительную подсветку памятника, а не названия магазина», - предлагает Людмила. Она также считает, что вместо торгового центра можно под памятником Курчатову создать музей атомной промышленности. Есть еще предложение вместо магазина сделать подземную парковку.