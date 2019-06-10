«АрхиСтраж» просит Текслера сохранить памятники культуры

Известный челябинский краевед, координатор группы «АрхиСтраж» и защитник старины Юрий Латышев обратился к главе региона Алексею Текслеру с просьбой обратить внимание на культурное наследие, состояние которого требует принятия срочных мер.

«В Челябинской области находятся в удручающем состоянии многие памятники истории и культуры федерального, регионального (областного) и муниципального (местного) значения. Из 542 объектов культурного наследия Челябинской области, включенных в государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, 34 памятника утрачены полностью, 47 объектов требуют срочных мер по восстановлению и реставрации, еще 37 памятников заброшены и ветшают», - говорится в письме.

Активист считает, что решение подобных проблем откладывать больше нельзя и предлагает определенный алгоритм действий:

«Принять срочные меры по консервации … 84 памятников истории и культуры.

Разработать в ближайшие три месяца областную программу по сохранению, восстановлению, реставрации и использованию памятников истории и культуры с указанием конкретных объектов, сроков их восстановления или реставрации, а также источников финансирования….

Необходимо срочно усилить госкомитет охраны объектов культурного наследия, как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения кадров».

По официальным данным на сегодняшний день в общий реестр включены 660 объектов (за исключением археологических). Наибольшее число памятников находится в Челябинске, Каслинском, Троицком и Верхнеуральском районах.

«Наши данные несколько расходятся с цифрами в письме Латышева, это связано с тем, что при оценке состояния памятника мы используем критерии, утвержденные госорганами, но в целом ситуация действительно удручающая. Мы выделили 40 объектов, которые требуют немедленного вмешательства. По предварительным подсчетам, объем требуемого финансирования на восстановление и ремонты составляет почти 4 миллиарда рублей», - уточнил председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.

По словам главы ведомства, в области с 2017 года уже существует программа, направленная на охрану памятников культуры.

«Программа рассчитана лишь на непосредственно охранные меры, а также на подготовку и создание проектной документации. Ремонт и восстановление сооружений, памятников и прочее входит в обязанности собственников», - пояснил Александр Баландин.

По предварительным расчетам, наибольших затрат на восстановление потребуют Игнатьевская пещера (1 млрд. рублей), Саткинские пороги (1 млрд. рублей), здание Арсенала в Златоусте (250 млн. рублей), Белый дом в Кыштыме (230 млн. рублей), чаеразвесочная фабрика А.В. Кузнецова в Челябинске (200 млн. рублей).