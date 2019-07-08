Архивные фото Михаила Петрова на сайте Исторического музея Южного Урала

Сегодня, 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник — дань памяти муромскому князю Петру и его жене Февронии, жившим в XIII веке. Православные христиане считают Петра и Февронью покровителями семьи и брака, ибо жили они в мире и согласии, умерли в один день и являли собой редкостный образец супружеского благочестия. Архивные снимки челябинского фотографа Михаила Петрова — привет из нашего недавнего прошлого, почти столь же легендарного, как и история о Петре и Февронии.

Фотографии Михаила Петрова— это свадьбы начала 70-х. Длинноволосые усатые женихи в смешных, идеально отутюженных брюках-клеш, трогательные невесты в кримпленовых платьях с фатой, друзья брата жениха с запотевшей бутылкой «Советского шампанского» наизготовку. И праздничный кортеж — куцый автобусик для гостей, белая «Волга» с пупсом на капоте для молодоженов, мотоциклисты на чешских «Явах» — для пущей важности. Трогательный привет из недалекого прошлого нашей страны, тогда еще единой и нерушимой, на всех парах несущейся в светлое коммунистическое завтра.

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