Аркаим приоткрывает тайны Кизильских курганов

В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) открылась выставка «Тайны Кизильских курганов».

Именно при раскопках на этих курганах несколько лет назад экспедиция «Аркаима» выявила яркие свидетельства пребывания в Зауралье ямной археологической культуры, которая старше культуры аркаимских поселений на несколько столетий.

Ямники были первыми скотоводами, которые мигрировали на огромные расстояния и распространяли свои знания, технологии, хозяйственный уклад и, возможно, язык. Их отличал яркий погребальный обряд: они хоронили соплеменников скорченными на боку в глубоких могильных ямах и засыпали их обильным слоем красного красителя – охры, но при этом редко клали им в могилу какие-либо предметы. Именно они распространили по всему евразийскому континенту традицию сооружать над захоронениями крупные грунтовые сооружения - курганы.

Выставка, отрывшаяся третьего мая, расскажет посетителям, что такое курганы и каковы результаты исследований этих памятников.

Как рассказала специалист по связям с общественностью заповедника «Аркаим» Мария Таирова, гостям экспозиции будет продемонстрирована модель одного из курганов и уникальная антропологическая реконструкция лица женщины, погребенной в кургане второго Кизильского могильника.

Еще один примечательный экспонат выставки - фрагмент кожаной обуви, на которой сохранилась низка бронзовых бус. При раскопках на костях одной из женщин был четко зафиксирован один из кожаных башмачков, под которым найдены остатки шерстяных штанов. Все это было закреплено кожаным ремешком с бронзовыми бусами.

Сотрудники заповедника «Аркаим» в очередной раз хотят обратить внимание людей на удивительную страницу истории наших далеких предков. От этих племен не осталось записок и изображений, но на широких евразийских просторах уже более четырех тысяч лет величественно возвышаются курганные насыпи.

Выставка «Тайны Кизильских курганов» будет работать до первого июля.

Фото заповедника «Аркаим»