Армия ждет: в Челябинской области - первая отправка призывников

Челябинская область сегодня вечером, 24 октября, отправит первую партию призывников осенней кампании 2018 года - 35 ребят отобраны для службы в частях сухопутных войск, дислоцированных на территории Восточного военного округа.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами областного военкомата Александр Чернышев, призывники заехали на областной сборный пункт «Челябинск-Южный» вчера, 23 октября. Сегодня на ОСП с ними проводят беседы представители воинских частей, ребята получают вещевое довольствие, продовольственные пайки в дорогу, банковские карты. Кроме того, у каждого новобранца будет персональная электронная карта – с фотографией и биометрическими данными.

«До 31 октября мы планируем отправить на службу около двухсот человек, после чего областной сборный пункт закроется на праздники. Отправки возобновятся с седьмого ноября», - сообщил Александр Чернышев.

За осеннюю призывную кампанию Челябинская область должна поставить российской армии около трех с половиной тысяч призывников. Большая часть южноуральских ребят, около 60 процентов, отправится служить в части сухопутных войск.

С государственным заданием весеннего призыва этого года наш регион справился на сто процентов. В части и подразделения различных родов войск Российской Федерации с областного сборного пункта «Челябинск-Южный» было направлено около трех тысяч 300 новобранцев.