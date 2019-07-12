Аукцион по закупке автобусов для Челябинска объявят на следующей неделе

Аукцион на закупку для Челябинска новых низкопольных автобусов большого класса, работающих на природном газе, будет объявлен на следующей неделе.

Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Все нормативно-правовые акты, позволяющие начать процедуру приобретения автобусов, уже приняты», - уточнили в ведомстве.

Напомним, решение о закупке общественного транспорта такого типа было принято главой региона Алексеем Текслером. На приобретение общественного транспорта из областного бюджета было выделено 761,2 миллиона рублей.

Еще около 4 миллионов рублей направят на эти цели из бюджета Челябинска. Таким образом, сумма аукциона составит 765 миллионов рублей, уточнили в миндортрансе.

Как уже сообщало агентство, для областного центра будут закуплены автобусы зеленого цвета. За этот цвет проголосовало большинство горожан, принявших участие в опросе на портале «Активный житель 74» в июне этого года.

Новые автобусы должны прийти в город в сентябре-октябре 2019 года. К тому моменту предстоит решить, кому они будут переданы. «Это не должно быть предприятие, которое находится в процедуре банкротства, - рассказала временно исполняющая полномочия главы Наталья Котова на пресс-конференции. – Будет создано новое предприятие». В каком виде это произойдет, пока окончательно не определено.