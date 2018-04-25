«Без мата смотреть невозможно!»: в Челябинске назвали главных виновников плохих дорог

В Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области назвали главных разрушителей челябинских дорог. Ими оказались сетевые службы, чьи коммуникации пролегают под асфальтовым слоем. После устранения аварий на трубопроводах они ненадлежащим образом залатывают дорожное полотно.

К такому выводу пришел глава регионального Миндорхоза Дмитрий Микулик. Министр провел выездную проверку участков челябинских улиц, отремонтированных в прошлом году. В ней участвовали чиновники управления дорожного хозяйства города, депутаты ЗСО, общественники и представители подрядчика. Главная цель проверки – выяснить, насколько качественно были проделаны работы.

«Зимовка – это показатель качества ремонта. Смотрим, правильно ли отремонтировали, чтобы внести коррективы на этот год, – рассказал Дмитрий Микулик. – Причем коррективы могут быть весьма существенными. Кроме качества самих работ, мы оцениваем качество асфальтобетонной смеси, используемой при ремонте, а также материалов для дорожной разметки. Если потребуется, специалисты лаборатории внесут в нее изменения, увеличив износостойкость».

В прошлом году в Челябинске дорожники переложили 800 тыс. квадратных метров асфальта. Места для проверки брались произвольно – от Тракторозаводского и Металлургического районов до Северо-запада и Центра. И почти везде выявились дефекты полотна. Так, на участке улицы Богдана Хмельницкого у Южно-Уральского многопрофильного колледжа прямо по центру недавно отремонтированной дороги образовался невысокий холмик.

«Это сетевики постарались, – объяснил представитель дорожной компании-подрядчика Сергей Львов. – Участок дороги просел из-за внутренних вод. Сетевики раскопали, временно устранили течь, но зарыли тяп-ляп. В итоге вся наша работа пошла насмарку. Как только потеплеет, будем срезать образовавшуюся насыпь и укладывать асфальт заново».

Та же ситуация повторилась на Шоссе Металлургов возле Центрального клуба. Уже после укладки свежего асфальта сетевики вскрыли часть дороги над теплотрассой. Здесь последствия своих работ заделали более аккуратно. Но все равно некачественно.

«Уже скоро этот участок просядет, так как использовались как некачественные материалы, так и сама работа была проделана с нарушением технологии, – отметил Дмитрий Микулик. – Без мата смотреть на такое невозможно. Зарывают кое-как. Мы будем писать официальную претензию в рамках действующего законодательства, и требовать контроля за сетевиками на всех стадиях работ: снятии асфальта, засыпки ямы и восстановлении дорожного полотна».

Пока сетевики и дорожники действуют каждый сам по себе. Таким образом, миллиарды рублей, потраченные на новый асфальт оказываются выброшенными на ветер из-за какой-нибудь протечки трубы. Дмитрий Микулик предложил изменить подход к дорожным работам. Сначала проводить капремонт пролегающих трубопроводов, а уже потом выполнять дорогостоящий ремонт полотна. Впрочем, такая технология потребует дополнительных средств, так как простой укладкой новых труб дело не ограничится. Кое-где придется полностью перекраивать инженерные сети, чтобы вывести их за пределы проезжей части.

Пока же, по словам министра, главная задача – наладить взаимодействие между всеми службами так или иначе относящимся к дорогам. Без этого работа дорожников будет напоминать постоянное латание дыр.